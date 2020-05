Governo ainda não decidiu se impõe quarentena de 14 dias a quem chega de fora, incluindo emigrantes

O secretário de Estado da Saúde disse esta terça-feira que o Governo português ainda não decidiu se vai impor a quarentena de 14 dias a quem vier de fora do país, incluindo os emigrantes que vierem passar férias no próximo Verão.

António Lacerda Sales foi questionado pelos jornalistas durante a conferência de imprensa diária no mesmo dia em que Espanha anunciou que vai adotar essa medida profilática. «Estamos em permanente contacto com o governo espanhol no sentido de podermos articular quaisquer medidas ou decisões que possam ser tomadas e igualmente faremos com os países de proveniência», afirmou o governante.

«As situações ainda não estão completamente definidas, mas garantidamente vão ao encontro daquilo que todos queremos, que é ter os nossos emigrantes connosco mas com segurança», acrescentou Lacerda Sales.