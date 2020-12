GNR da Guarda implementa dispositivo de teleassistência a idosos

O Comando Territorial da GNR da Guarda apresentou, no passado dia 2, o projeto de teleassistência a pessoas vulneráveis.

Já no terreno, o “eGuard” destina-se a cidadãos que se encontrem em situação de dependência, incapacidade, solidão ou isolamento residentes nos concelhos parceiros, que são até agora Guarda, Celorico da Beira, Sabugal, Pinhel, Trancoso, Mêda, Vila Nova de Foz Côa, Almeida, Gouveia, Figueira de Castelo Rodrigo e Aguiar da Beira. Atualmente estão a ser monitorizados cerca de cem idosos que vivem sozinhos e/ou isolados. A utilização do dispositivo eletrónico – um botão de pânico e um cartão de telemóvel – vai permitir uma assistência permanente e adequada a cada situação de carência destas pessoas, que só têm de acionar um botão para ter resposta ao pedido de socorro. Se os aparelhos se mantiverem inativos mais de 12 horas, os militares tomam a iniciativa de contactar os idosos sinalizados.

Recorde-se que a Guarda é o segundo distrito, a seguir a Vila Real, com mais idosos a viverem sozinhos e/ ou isolados, num total de 4.522 pessoas. O projeto “eGuard” foi apresentado online no âmbito das comemorações do 12º aniversário do Comando Territorial da GNR da Guarda.