GNR da Guarda detém dois homens por furto de vedação em unidade hoteleira do Alvendre

A GNR da Guarda deteve dois homens de 35 e 45 anos por furto de painéis de vedação numa unidade hoteleira situada no Alvendre, naquele concelho.

Segundo o Comando Territorial da Guarda, a detenção ocorreu no sábado quando uma patrulha «detetou uma viatura de mercadorias estacionada no parque de estacionamento de uma unidade hoteleira, o que levantou suspeitas». Na busca efetuada ao veículo os militares verificaram que «a mesma não apresentava indícios de arrombamento ou furto, no entanto, no seu interior estavam vários painéis de vedação que pertenciam à referida unidade hoteleira».

Os dois suspeitos chegaram depois ao local e «acabaram por confirmar o furto dos painéis» à patrulha do posto territorial da Guarda. A GNR adianta que os indivíduos não têm antecedentes criminais conhecidos e foram constituídos arguidos, tendo os factos sido remetidos ao Tribunal Judicial da Guarda.