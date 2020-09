Glovo já está disponível na Guarda

O aplicação Glovo, que permite comprar, e solicitar entregas de produtos ao domicílio, já está disponível na Guarda no modo de “full service”, segundo nota enviada às redações. O serviço prestado através desta aplicação para telemóvel permite «a um conjunto vasto de parceiros da categoria de restauração que não dispõem de serviço próprio de entregas, oferecer agora as suas propostas gastronómicas» aos guardenses, de acordo com a mesma nota.

O restaurante Digujá, o In & Out Club Bistro, Don Garfo 266, Simple.Guarda, Restaurante Galego e o Amaya Sushi Bar e Restaurant são alguns dos estabelecimentos aderentes.

Na Guarda, também estarão disponíveis «várias propostas de cadeias internacionais disponíveis na app da Glovo em outras cidades já nos próximos dias».