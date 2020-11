Fornos sai da lista de concelhos de risco elevado. Circulação proibida entre concelhos nos dois próximos fins de semana

Fornos de Algodres saiu da lista dos concelhos de risco, anunciou este sábado o primeiro-ministro.

Continuam na lista Almeida, Belmonte, Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão, Guarda, Manteigas, Mêda, Seia, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa.

No final da reunião extraordinária do Conselho de Ministros, António Costa revelou novas medidas de combate à pandemia e apoios à economia. A partir da meia-noite de terça-feira será obrigatório o uso da máscara nos locais de trabalho e mantêm-se as restrições já em vigor.

Nos próximos fins de semana será proibida a circulação entre concelhos das 23 horas de 27 novembro e as 5 horas de 2 de dezembro, e das 23 horas de 4 de dezembro até às 5 horas de 9 de dezembro.

Nas duas segundas-feiras que antecedem os feriados de 1 e 8 de dezembro não haverá aulas, os funcionários públicos terão tolerância de ponto e o Governo apela aos patrões para dispensar os trabalhadores nesses dias, tudo para «reduzir a circulação de pessoas», disse o primeiro-ministro.

Nas vésperas daqueles feriados os estabelecimentos comerciais terão que fechar a partir das 15 horas. «Este é um esforço que tem valido a pena fazer para continuar a evolução. Mas o número de novos casos continua a ser extremamente preocupante», disse António Costa.