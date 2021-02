“Flocos de Luz”, um projeto motivacional na Guarda

Sandra Ladeiro e Ronaldo da Fonseca são os criadores do podcast “Flocos de Luz”, que surgiu há cerca de dois meses e já atingiu a marca dos 1.000 “likes” na sua página do Facebook.

Graças à sua profissão, a psicóloga Sandra Ladeiro chegou à conclusão que «todos nós sofremos do mesmo mal, que se pode manifestar de diferentes modos», e por isso surgiu o lançamento deste projeto em que são abordados temas considerados tabus e não são discutidos com a abertura necessária. A parentalidade consciente, os relacionamentos amorosos, o amor-próprio e a espiritualidade em tempos de pandemia foram alguns dos assuntos que já foram abordados desde o dia 1 de dezembro. Por sua vez, Ronaldo da Fonseca, funcionário bancário, considera que o projeto é importante, essencialmente para «desconstruir rótulos». Os criadores do “Flocos de Luz” eram completos desconhecidos até ao mês de junho de 2020. O guardense começou a atravessar uma fase difícil devido à situação pandémica e recorreu aos serviços de Sandra Ladeiro, mas rapidamente se aperceberam que as conversas faziam bem a ambos.

Também o facto de terem «situações de vida semelhantes» ajudou a fazer germinar este projeto, pois «achámos que seria importante gravar essas conversas e partilhar com terceiros», acrescenta o dinamizador. «A nossa maneira de ser e estar é de desconstruir preconceitos, mas trazer isso online também fez com que nós próprios tivéssemos de nos desconstruir do preconceito de como isso vai ser recebido», acrescenta a psicóloga, que admite que o facto de se expor nas redes sociais não é algo «muito fácil». O receio do “feedback” do público desapareceu num instante, pois o “podcast” que inicialmente era só uma gravação das vozes rapidamente passou para vídeos em direto no Facebook e possibilitou uma maior interação com os seguidores.

«Havia muitas pessoas que, após o “podcast”, enviavam mensagens para partilhar o seu ponto de vista e a sua experiência, mas nós já não podíamos responder com a mesma interatividade», refere Ronaldo da Fonseca. Limitação que desapareceu com o Facebook, onde «as próprias pessoas podem entrar em direto connosco e isso é muito gratificante, porque ter pessoas que nos acompanham e estão dispostas a exporem-se, a demonstrar algumas fragilidades emocionais», é algo que deixa Sandra Ladeiro comovida. «Quando conseguimos que as pessoas falem abertamente sem se sentir julgadas num espaço de redes sociais estamos num bom caminho para realmente olharmos para a saúde mental com um novo olhar», considera a dinamizadora da iniciativa.

Ambos tentam filtrar aquilo que é a vida quotidiana e colocá-la nos episódios dos “Flocos de Luz”, que já têm rubricas agregadas como “O Minuto de Luz”, o “Floco Musical” e um convidado por mês que se identifique com os valores do projeto. Sandra Ladeiro e Ronaldo da Fonseca consideram que o que fazem é «voluntariado digital» e que brevemente terá uma vertente mais solidária: «Através de sinergias que vamos criando ao longo do projeto, pretendemos contribuir para causas de solidariedade social», antecipa o gestor de clientes na Caixa Geral de Depósitos, para quem, apesar desse não ser o objetivo principal do projeto, é algo que «faz sentido» tendo em conta o que é a sua essência.