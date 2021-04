Feira Ibérica de Turismo adiada para 2022

A Câmara da Guarda anunciou que decidiu adiar a 7ª edição da Feira Ibérica de Turismo (FIT) para 2022, em data a anunciar oportunamente, devido à pandemia da Covid-19.

A decisão foi tomada após auscultação de «diversas entidades portuguesas e espanholas» e tendo em conta «as diversas orientações e recomendações, emitidas por diferentes organismos, e, principalmente, as condições atuais de saúde pública», adianta o município em comunicado.

Carlos Condesso, diretor da FIT, citado no documento, diz acreditar que no próximo ano «a imunidade de grupo na Península Ibérica já esteja totalmente garantida e que a Guarda e o país estarão prontos para receber com segurança as mais de 500 entidades portuguesas e espanholas inscritas na FIT, assim como Cuba, o país convidado, e a região de Ávila [Espanha] como destino de destaque».