Feira Farta cancelada

No final da última reunião de Câmara, Carlos Chaves Monteiro revelou que a próxima Feira Farta, em setembro, não se irá realizar. «Estamos em diálogo com os presidentes de Junta para criar um mercado de rua e com isso dinamizar a economia local e apoiar os nossos produtores agrícolas», afirmou o edil. Se essa opção for viabilizada, o evento alternativo decorrerá em vários fins de semana, por forma a que as 41 freguesias do concelho participem alternadamente, e será na envolvente ao Jardim José de Lemos. «Só faremos se houver vontade de todos e estiverem reunidas as condições de segurança, caso contrário a Feira Farta será cancelada», disse Chaves Monteiro.