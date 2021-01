Faleceu urologista Ferreira Pinto, «vulto da medicina»

A administração do Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB) manifestou este sábado «pesar e consternação» pelo falecimento do urologista Álvaro Ferreira Pinto (ao centro, na foto).

O médico, fundador da valência de Urologia na região, morreu na sexta-feira. «Enaltecer as qualidades técnicas, profissionais e humanas deste vulto da medicina em Portugal nunca será suficiente, tal como nunca será demais qualquer reconhecimento ou agradecimento que lhe possamos expressar pela dedicação e empenho que, muito fervorosamente, votou a todos os seus doentes, a todas as causas cívicas nas quais se envolveu, e mormente ao saber, à práxis e ao ensino da sua vocação médica», sublinha o CHUCB em nota enviada a O INTERIOR.

Álvaro Rascão Ferreira Pinto nasceu a 8 de junho de 1935, licenciou-se em Medicina e Cirurgia pela Universidade de Coimbra em 1960 e especializou-se em Urologia quatro anos depois.

Criou o Serviço de Urologia no antigo Hospital da Covilhã, «onde prestou assistência a quase todos os doentes do interior», e desempenhou praticamente todos os cargos da carreira médica naquele hospital, tendo sido ainda membro da Associação Portuguesa de Urologia.

Ferreira Pinto foi ainda vereador da Câmara da Covilhã e presidente da Assembleia Municipal, tendo sido agraciado com a medalha de Ouro do município em 2002 pelo seu contributo para «o prestígio do concelho».

Em 2009, no âmbito das comemorações dos 30 anos do Serviço Nacional de Saúde (SNS), foi agraciado pela então ministra da Saúde Ana Jorge com uma medalha de ouro, pela sua intervenção no domínio da Saúde em Portugal.