O antigo diretor do “Jornal do Fundão” António Soares Rebelo faleceu esta quarta-feira aos 77 anos, em Coimbra.

Natural de Tondela, o jornalista estava reformado desde 2009, tendo sido chefe da delegação do Centro do “Diário de Notícias”, diretor-adjunto do jornal “As Beiras”, de Coimbra e diretor da revista C. No início deste século, Soares Rebelo foi diretor-executivo do “JF” durante quatro anos, num período de renovação do semanário adquirido na altura pela Lusomundo.