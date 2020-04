Faleceu Laurindo Prata, fundador da empresa Matos & Prata

Laurindo Prata, fundador da Matos & Prata, faleceu no sábado aos 87 anos. Criada em 1969, a empresa afirmou-se na Beira Interior no setor automóvel e da maquinaria agrícola, área que esteve na génese da sua constituição na Póvoa do Mileu, na Guarda.

Natural de Cafede (Castelo Branco), Laurindo Prata era encarregado de vendas da Acessórios da Covilhã quando assumiu, em 1957, a responsabilidade da secção de tratores Massey Ferguson e lubrificantes Shell, duas marcas concessionadas para a Cova da Beira e o distrito da Guarda. A sua visão estratégica e empreendedorismo fizeram o resto e, em 1969, nascia a Matos & Prata, fundada com Alberto Matos e mais três sócios minoritários, para apoiar e promover a mecanização agrícola no distrito da Guarda. A empresa arrancou com oito trabalhadores, 900 contos de capital social, instalações com 600 metros quadrados e uma equipa com um profundo conhecimento da agricultura regional. A sua missão era colmatar a falta de mão-de-obra que se fazia sentir por causa da emigração.

«Começou-se a notar a falta de pessoal para trabalhar na agricultura, pelo que aproveitámos para começar a vender tratores e a ensinar a trabalhar com eles. Foi nessa altura que pensei em fundar a Matos & Prata, com sede na Guarda», revelou o empresário a O INTERIOR em 2008 (ver edição de 6/03/2008). O objetivo foi alcançado e, em 1973, a empresa alargou o negócio ao ramo automóvel com uma representação da Datsun, atual Nissan. «Verificámos que quem comprava um trator também precisava de uma carrinha», justificava então Laurindo Prata. Mais tarde veio a concessão da BMW, uma marca que está no grupo desde 1987, e que mais uma vez resultou do sentido de oportunidade do empresário. «Em boa hora ligámos à BMW, que não tinha a projeção atual porque, num levantamento que fizemos nesse ano, só havia 110 carros da marca no distrito», explicou então.

Com uma vida dedicada à Matos & Prata, que em março do ano passado comemorou 50 anos de atividade, Laurindo Prata admitiu a O INTERIOR que a empresa sempre soube aproveitar as oportunidades que foram surgindo, o que tem contribuído para que seja uma das empresas mais bem sucedidas da região. Em 2016 (ver edição de 17/03 desse ano), o empresário assumia que o sucesso da empresa devia-se sobretudo à relação criada com os clientes, que eram cativados de «geração em geração», mas também porque «reinvestimos os resultados de cada ano. O segredo está em manter o dinheiro na empresa em vez de o retirar», disse a O INTERIOR.

Atualmente, a empresa é concessionária oficial da BMW, dos tratores New Holland, das viaturas comerciais Isuzu e da Case, Atlas Copco, Galucho e Still, sendo também reparadora das marcas Mini e BMWi. Além das instalações na Guarda, a empresa tem cinco filiais: Gouveia, Trancoso e Figueira de Castelo Rodrigo (estas dedicadas essencialmente a máquinas e equipamento agrícola), Castelo Branco e Covilhã (automóveis e motos BMW). O funeral de Laurindo Prata decorreu no domingo, em Cafede.

Empresa abriu filial na Covilhã em 2018

Em novembro de 2018, a Matos & Prata inaugurou instalações no parque industrial do Tortosendo (Covilhã), Laurindo Prata não escondeu o orgulho e a emoção por regressar à cidade onde começou a trabalhar.

O stand comercializa e presta serviços de assistência mecânica a carros e motos da BMW na Cova da Beira e permitiu ao grupo empresarial cobrir um território entre Freixo de Espada à Cinta, a norte, e Mação, a sul.

Nas comemorações dos 50 anos da Matos & Prata, há um ano, na presença de mais de um milhar de clientes e amigos, fornecedores e antigos funcionários que brindaram ao empresário, pelo exemplo e sucesso empresarial, Laurindo Prata, num dos últimos atos públicos, em declarações a O INTERIOR, emocionado, destacou que já «tenho dois netos a trabalhar na empresa» e mostrou-se «muito orgulhoso» e confiante no futuro do grupo liderado pelo seu filho José Prata.