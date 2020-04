Fábrica Tavares extinguiu 13 postos de trabalho

A Têxtil Manuel Rodrigues Tavares, na Guarda, extinguiu 13 postos de trabalho, por mútuo acordo com os trabalhadores, devido à crise provocada pela pandemia da Covid-19.

Pedro Tavares, administrador da empresa, adiantou que a medida abrangeu operários com «mais de 60 anos» e teve efeitos no primeiro dia de abril. Segundo o responsável, esta decisão foi uma consequência da recente paragem de produção de clientes em Itália e Espanha. «Houve uma quebra enorme de trabalho. A previsão da crise é muito maior do que três meses, porque a retoma vai ser muito lenta, e decidimos extinguir 13 postos de trabalho, entrando em acordo com os trabalhadores», declarou Pedro Tavares. A fiação mantém a laboração com 80 funcionários «enquanto tiver encomendas» e não prevê recorrer ao “lay-off” «por enquanto».