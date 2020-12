Extinto surto de Covid-19 no lar da Misericórdia de Belmonte

Foi dado como extinto o surto de Covid-19 no lar da Misericórdia de Belmonte, anunciou a instituição esta quarta-feira.

«É com uma esperança redobrada num futuro melhor que vos anuncio que foram hoje dados como recuperados os últimos idosos do Lar Dona Maria José Soares Mendes, dando-se assim, como extinto, o surto por Covid-19 existente há mais de dois meses», escreve o provedor José Figueiredo num comunicado publicado no site da Misericórdia

O responsável adianta que «é hora de começar a retomar a vida normal», seguindo todas as medidas de segurança adequadas, e que a instituição está a criar as «condições necessárias» para que os idosos recomecem a ter «a sua vida normal» e as atividades que tinham antes da pandemia.

«Ainda não é hora de fazer os respetivos balanços e agradecimentos, e são muitos aqueles que temos que fazer», sublinha o provedor, acrescentando que irá solicitar à equipa técnica do lar a elaboração de um plano de visitas, antes do Natal, dentro das regras em vigor.

«É preciso dar à nossa população sénior as melhores condições de vida e bem-estar para que possam continuar a viver as suas vidas», conclui José Figueiredo. Recorde-se que nesta unidade residencial registaram-se cinco óbitos.