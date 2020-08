Exposição fotográfica mostra trabalhos e ofícios antigos

O Museu do Sabugal tem patente até 30 de setembro a exposição fotográfica “De Sol a Sol”, que resulta da recolha de imagens relacionadas com os trabalhos agrícolas e outros ofícios e atividades tradicionais do concelho raiano em tempos idos.

Com entrada gratuita, a mostra pretende homenagear «a vida dura dos nossos antepassados que trabalhavam desde que o sol nascia até ao sol se pôr e contribuir para o enriquecimento do espólio fotográfico do Museu do Sabugal e para memória futura», adianta a autarquia em comunicado.

De resto, a instituição apela a quem pretenda contribuir para este espólio que envie fotografias antigas para o email: museu.municipal@cm-sabugal.pt.