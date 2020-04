Estudantes não bolseiros com redução de 25 por cento nas rendas das residências do IPG

A direção da Associação Académica da Guarda (AAG) anunciou que os estudantes não bolseiros do Instituto Politécnico da Guarda vão beneficiar de uma redução de 25 por cento da mensalidade das residências do IPG.

A decisão consta de um despacho do presidente do IPG, Joaquim Brigas, datado desta quarta-feira e pretende contribuir para minimizar o impacto da crise pandémica na economia das famílias e «evitar a perda do direito ao alojamento» proporcionado aos estudantes não bolseiros.

A redução vigora durante o mês de abril e também nos meses seguintes «caso se prolongue a suspensão das atividades e aulas presenciais», refere o documento.