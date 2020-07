Estudante detido por abuso sexual de criança em IPSS da Guarda

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um estudante de 22 anos pela alegada prática de um crime de abuso sexual de crianças, ocorrido «em contexto de internamento» numa instituição particular de solidariedade social da Guarda.

Segundo o Departamento de Investigação Criminal da Guarda, o crime terá ocorrido em maio do corrente ano no interior de uma instituição de ensino particular da cidade, «onde o autor e a vítima coabitavam, em regime de internamento”. A PJ acrescenta que a vítima é estudante e tem 12 anos. O detido foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo o juiz determinado a sua prisão preventiva.