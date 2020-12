Diocese reitera que Missa do Galo pode ser antecipada para «hora conveniente»

A Diocese da Guarda emitiu uma nota a reiterar que as celebrações religiosas de Natal são permitidas nos dias próprios e nas vésperas, até à hora em que as pessoas estão autorizadas a circular na via pública.

«Não está, portanto, excluída a tradicional Missa do Galo, que pode ser antecipada para uma hora conveniente, antes da meia-noite», refere D. Manuel Felício na missiva enviada a O INTERIOR. No documento, o Bispo da Guarda acrescenta que esta recomendação foi aprovada pelo Conselho Permanente da Conferência Episcopal Portuguesa e tem em conta o prolongamento do estado de emergência até 7 de janeiro devido à pandemia da Covid-19. O prelado considera que as restrições anunciadas pelo Governo permitem «algum reencontro das famílias e a celebração em comum das próximas festas do Natal». A única interdição, ressalva D. Manuel, diz respeito ao tradicional beijar do Menino, «que pode ser substituído por outro gesto de adoração» a adotar em cada paróquia.

A Diocese reitera que nas celebrações religiosas desta quadra natalícia serão aplicadas, «como sempre», as normas em vigor e recomenda aos fiéis que «a alegria da festa e dos encontros familiares seja acompanhada de todas as cautelas, de modo que às festividades não suceda nova vaga de contágios, com os consequentes sofrimentos e luto».