Dez recomendações para um Natal sem Covid

Para evitar que a quadra natalícia provoque um novo aumento exponencial de casos de Covid-19 em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) faz dez recomendações a adotar pelas famílias.

1- Cumprir todas as regras em vigor em cada um dos concelhos, não só em termos de mobilidade, mas também quanto a aglomerações e ajuntamentos;

2- Dever de se manter isolado e afastados dos outros convivas se estiver doente ou algum dos familiares estiver doente, ou se o isolamento profilático tiver sido determinado;

3- Reduzir os contactos antes do início da quadra festiva e durante esse período a um máximo de quatro/ cinco pessoas, além do agregado;

4- Reduzir o tempo de exposição em todos os contactos, que devem ocorrer, preferencialmente, em espaços exteriores;

5- Privilegiar os contactos em termos de núcleo familiar aos coabitantes – quem reside no mesmo espaço físico – e reduzir o máximo possível os contactos com familiares não-coabitantes, como os irmãos, pais, tios, sobrinhos;

6- Preferencialmente, limitar todas as celebrações e contactos ao agregado com quem se coabita, tendo o contacto com outros membros pelos meios digitais, como computadores e telefonemas. Deve-se ainda optar por visitas rápidas em espaços exteriores, mas sempre com distanciamento físico;

7- Manter distanciamento físico na preparação das refeições de 1,5 a dois metros, mesmo que seja entre familiares, desde que não-coabitantes. Deve-se evitar também os cumprimentos tradicionais;

8- Arejar espaços, garantir a circulação de ar e desinfetar repetidamente as superfícies e os objetos de maior partilha;

9- Lavar e desinfetar as mãos frequentemente, respeitar a etiqueta respiratória, utilizar a máscara adequadamente em espaços fechados.

10- Evitar partilhar objetos comuns, como copos, talheres, pratos, etc., e moderar a ingestão de bebidas alcoólicas para evitar «maiores afetividades».