Escolas e universidades fecham a partir desta sexta-feira

A decisão de fechar escolas «não está formalmente tomada», mas o que está em cima da mesa é o encerramento imediato de todo o sistema de ensino, incluindo universidades, a partir desta sexta-feira.

Fonte do Governo adiantou ao “Expresso” que a decisão ainda está “sujeita a análise de detalhes” e que só é «eventualmente tomada esta quinta-feira em conselho de ministros», que terá início pelas 9h30.

Segundo apurou aquele semanário, no Governo discute-se se o calendário escolar pode ser ajustado com esta decisão, eventualmente prolongando-o por um período semelhante ao do encerramento que for decretado. A preocupação do Executivo com a necessidade de os alunos não perderem tempo letivo presencial mantêm-se intocada – só que a pressão política subiu muito em poucos dias para um fecho total do país, limitando toda a movimentação possível e a contaminação que parece muito difícil de travar.

António Costa deverá falar ao país por volta das 13 horas, de acordo com informação do gabinete do primeiro-ministro. A comunicação segue-se a um Conselho de Ministros que irá decorrer por videoconferência.