Equipa de Apoio Psicossocial da ULS Guarda apoiou 1.450 pessoas em dois anos

A Equipa de Apoio Psicossocial da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, que perfaz dois anos na segunda-feira, já apoiou 1.450 pessoas (625 doentes e 825 familiares) desde o início da sua atividade.

A ULS da Guarda adiante, em comunicado, que a EAPS presta apoio «365 dias por ano, a quem precisa, quer em ambiente hospitalar, quer nos seus domicílios ou instituições». A sua atuação é «inovadora face às necessidades de doentes e seus familiares no que concerne às exigências específicas de apoio psicossocial e espiritual, bem como de acompanhamento no luto e apoio às equipas de profissionais que cuidam de pessoas com doenças avançadas e suas famílias», acrescenta a unidade hospitalar.