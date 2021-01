Enfermeiros denunciam «discriminação» no prémio Covid

O Sindicato dos Enfermeiros Portugueses (SEP) denuncia que a atribuição de prémios de desempenho aos profissionais pela resposta à pandemia é discriminatória e exige outras medidas ao Governo.

O SEP realizou na semana passada uma concentração de enfermeiros, junto da urgência do Hospital Sousa Martins, na Guarda, para denunciar publicamente a situação que se verifica em todo o país. Segundo Honorato Robalo, dirigente sindical do SEP, a ação de luta, com o mote “Fortalecer o Serviço nacional de Saúde (SNS), dignificar os enfermeiros”, foi realizada «tendo em conta a proposta discriminatória e provocatória do Governo, no que concerne ao prémio Covid», que foi criado para atribuição aos enfermeiros que estiveram, e continuam, na linha da frente do combate à pandemia. O sindicalista referiu que no caso da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, «os enfermeiros foram discriminados e nem todos receberam» o referido prémio. Honorato Robalo defendeu ainda que o Ministério da Saúde efetive os cerca de 80 enfermeiros que têm vínculo precário na ULS guardense, alegando que «são necessários e fundamentais para o bom funcionamento do serviço».