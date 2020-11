As autoridades encontraram o corpo do proprietário da casa que ardeu totalmente, na terça-feira, na Guarda.

O corpo do homem de 90 anos foi localizado nos escombros do edifício na manhã desta sexta-feira pelo cão da UEP da PSP. O fogo ocorreu na Rua Dr. Francisco dos Prazeres, onde vivia um casal de idosos, a vítima mortal e a esposa, de 88 anos, que foi retirada do imóvel e teve de ser assistida devido à inalação de fumo.