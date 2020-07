Empresárias lançam máscara com o apoio do município da Guarda

As empresárias Olga Martins e Cristina Soares lançaram uma máscara comunitária reutilizável, considerada inovadora, com o apoio da Câmara da Guarda, que assegurou o processo de certificação. «Trata-se de um equipamento de proteção que para além de possibilitar a lavagem do mesmo, possibilita, igualmente, a lavagem dos filtros.

Esta máscara ecológica e amiga do ambiente, “made in Guarda” é classificada de nível 3, modelo Protect – TKK20; é certificada pelo Instituto Português de Qualidade; e foi elaborada segundo todas as normas da União Europeia para este tipo de equipamentos de proteção individual”, refere a autarquia. Os primeiros exemplares da máscara «têm a chancela “SalvaGuarda” e serão distribuídos aos funcionários do município».