Empresa de licores doa mil litros de álcool ao Centro Hospitalar e Universitário da Cova da Beira

A Zimbro – Licores Serrano, empresa sediada no parque industrial do Tortosendo (Covilhã), doou mil litros de álcool ao Centro Hospitalar e Universitário da Cova da Beira (CHUCB) para ajudar na luta contra a pandemia da Covid-19, que também obrigou a empresa a suspender a atividade.

«São 1.000 litros de solução alcoólica a 70 por cento que irão agora cobrir as necessidades deste hospital da região berço da empresa, numa altura em que a escassez deste produto representa um desafio crescente para as instituições que estão na linha da frente de combate a este vírus, em particular os hospitais», justifica a Zimbro em comunicado enviado a O INTERIOR.