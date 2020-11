EDP cria Academia Digital para pais

A EDP Distribuição, em parceria com a Direção-Geral da Educação, desenvolveu o programa Academia Digital para Pais, que terá início em janeiro de 2021.

O projeto destina-se a ajudar pais e encarregados de educação de alunos do 1º e 2º ciclo do ensino básico a adquirir conhecimentos digitais para poderem ajudar os seus educandos no ensino à distância, «evitando que exista abandono/insucesso escolar por falta de literacia digital», refere a empresa em comunicado enviado a O INTERIOR.

As famílias que integrem o Programa Territórios Educativos de Intervenção Prioritária (TEIP) podem candidatar-se junto das escolas aderentes que irão ministrar nos seus estabelecimentos formações de oito horas. A participação é gratuita e será em horário pós-laboral.