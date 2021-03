Docente da UBI nomeado para conselho de universidade polaca

O docente da Universidade da Beira Interior (UBI), João Castro Gomes, foi convidado a integrar o Conselho Consultivo Científico Internacional para a Área de Investigação Prioritária “Proteção Climática e Ambiental, Energia Limpa”, da Silesian University of Technology (SUT), na Polónia.

Segundo o reitor da universidade polaca o convite surge ao docente ubiano pelo “trabalho excecional e reputação reconhecida nessa área”.

João Castro Gomes “tem uma vasta experiência no campo da proteção ambiental, através do desenvolvimento de materiais de construção que têm como princípio o conceito de sustentabilidade”, adianta a UBI.