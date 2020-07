Divulgado programa de animação de Verão na Guarda

Entre 10 de julho e 4 de outubro, o município da Guarda vai levar a cabo o programa de animação designado “Isto (não) é um festival”.

Estão previstos concertos, animação de rua, teatro, cinema e arte pública que vão acontecer em varandas, no parque urbano do Rio Diz, nos jardins da cidade e Praça Velha. Haverá música itinerante pela cidade montada num camião “trio elétrico”, onde vão atuar bandas locais. Já a iniciativa “Terra d’artes” apresentará no Polis sete artistas que vão criar sete obras interpretativas do ciclo de festivais de cultura popular do concelho, a que se juntarão artesãos a trabalhar ao vivo. Por sua vez, a iniciativa “Jardins da Cidade” levará as famílias aos espaços verdes da Guarda nos três primeiros fins de semana de agosto para conviver e divertir-se.