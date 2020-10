Distrito da Guarda sob aviso amarelo devido ao mau tempo

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) alerta para a passagem da depressão Alex por todo o país, que se irá fazer sentir com maior intensidade ao final do dia de hoje até ao início do dia de amanhã (sexta-feira) nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Viseu e Guarda.

Espera-se chuva intensa e rajadas de vento forte que podem atingir 90/110 quilómetros por hora nas terras altas e no litoral até 70/80 quilómetros por hora entre as 3h e as 15h de sexta-feira.

O IPMA prevê uma descida das temperaturas máximas, o que faz com que no distrito da Guarda as temperaturas variem entre os 6 e 14ºC ao longo do dia de amanhã.