Dicas para surpreender no Dia das Mães 2021

Que tal presentear a sua mãe com algo diferente e criativo? Confira algumas dicas para surpreender a sua mãe no Dia das Mães!

À medida que se vai aproximando o mês de maio, muitos filhos começam a pensar no presente perfeito para o Dia da Mãe. Afinal, é uma forma de homenagear e agradecer às mães por tudo o que elas nos fazem.

Pensando no estilo da mãe, os filhos contam com inúmeras opções de presentes, desde roupas, joias, eletrónica ou os mais comuns, como flores e chocolates, tudo para agradar a mulher da sua vida.

Mas que tal surpreendê-la com um presente diferente de tudo o que já deu? Os melhores presentes são aqueles que foram escolhidos com amor e há uma série de coisas que podem ser feitas para oferecer. Confira uma lista!

Dicas para presentear as mães e surpreendê-las

1. Jantar caseiro especial

Quem gosta de cozinhar sabe que é uma forma de transmitir amor. E preparar um jantar caseiro especial para a mãe é uma linda forma de dizer o quanto a ama.

Essa é uma ótima oportunidade para relembrar receitas portuguesas antigas , presentes na infância ou em momentos inesquecíveis da vida da sua mãe. Além disso, é uma forma perfeita para reunir a família, homenageando esta pessoa tão especial, e proporcionar-lhe uma experiência inesquecível.

Aposte nos pratos que remetem aos melhores momentos, sirva a sobremesa que ela mais gosta e use a sua criatividade ao decorar a mesa.

2. Cesta de café da manhã

Este presente é muito querido por quem presenteia e principalmente para quem recebe. Há inúmeras opções de cestas especiais para fazer com que o Dia da Mãe seja especial desde o início.

O mercado de cestas presenteáveis é muito diverso, com opções de cestas de café da manhã saudáveis, completas, acompanhado de flores ou até com muitos doces. Tem cestas para outros momentos do dia, como sobremesas, café da tarde ou cestas de vinhos, pães e queijos.

Mas uma forma de surpreender é montar uma cesta de acordo com o estilo e gosto da sua mãe. Para isso, invista nos alimentos que ela mais gosta e inclua algum objeto de decoração ou lembrança.

Por exemplo, para uma mãe que adora plantas, um vaso de suculenta na cesta de café da manhã dará um toque de charme. Já para as mamães que adoram um doce invista em opções caseiras ou chocolates diferentes.

3. Viagem

Um ótimo presente, e que será inesquecível, é levar a sua mãe numa viagem. Ao escolher o destino, considere o que a sua mãe mais gosta de visitar e fazer. Assim, fica mais fácil optar por um local mais completo.

Entre as opções, pode fazer um passeio por regiões como o Alentejo, visitar as paisagens exuberantes das diversas vilas alentejanas, com a arquitetura característica desta região portuguesa. Além disso, poderá também provar os pratos típicos do Alentejo , como o Gaspacho Alentejano, caracóis alentejanos, entre outras iguarias deliciosas e típicas da região.

4. Kit Spa

Para as mães que adoram cuidar-se, o kit spa é um presente que será muito bem aproveitado. Faça um kit com os principais produtos que ela gosta ou deseja, com hidratantes, esfoliantes, sabonetes e sais de banho, apostando em produtos para a pele e para o rosto, caprichando nos aromas escolhidos.

Promover momentos de autocuidado é uma ótima forma de demonstrar o quanto ama e se preocupa com sua mãe. Pode mesmo presenteá-la com um voucher de “day use” para algum spa, com direito a massagens ou procedimentos estéticos relaxantes. Aproveite e crie um álbum de músicas online para relaxar , personalizado para a sua mãe, enquanto ela estiver no spa.

5. Álbum de fotos

Com as fotos digitais, perdemos o hábito de imprimir as fotografias. Para surpreender a sua mãe no Dia da Mãe, faça você mesmo um álbum com fotos de toda a família ou encomende-o numa empresa de fotografia. Com certeza que vai surpreendê-la e emocioná-la.

Seja em formato scrapbook, com colagens e anotações sobre os momentos retratados, ou com capa com acabamento em couro ou madeira, as fotos são presentes de valor imensurável.

Outra opção é contratar um fotógrafo profissional para fazer um ensaio da sua mãe para eternizar os momentos felizes, colocando as fotos num álbum. Pode ser um ensaio individual ou com toda a família.

6. Passeios culturais

Caso a sua mãe goste de arte, história e arquitetura, faça um passeio específico com ela. Leve-a a museus, galerias de arte ou locais históricos que nunca tenha visitado. O Museu de História Nacional de Sintra , por exemplo, é uma ótima opção para passear com toda a família, sendo um dos museus mais modernos da região de Lisboa. É, sem dúvida, um passeio muito enriquecedor e inesquecível.

7. Itens de decoração

Para as mães que adoram decorar a casa, aposte em itens como luminárias, quadros, porta-retratos, almofadas, entre outros objetos, que deixarão a sua muito feliz e a casa mais alegre.

As plantas também são ótimas opções de presentes e irão alegrar muito a casa da sua mãe. Existem terrários ou arranjos de plantas diferentes, com colorações ou formas atraentes. É um presente que irá durar por muitos anos, fazendo-lhe sempre lembrar esse dia especial.

Então, gostou das listas de opções de presentes para surpreender a sua mãe no Dia da Mãe?