Delegação da Cruz Vermelha celebra 150 anos

A Delegação da Guarda da Cruz Vermelha Portuguesa comemora o 150º aniversário de existência no próximo sábado.

A Cruz Vermelha é a maior organização humanitária do mundo e destaca a cidade da Guarda por «estar na linha da frente das primeiras delegações criadas em Portugal», pela forma como consegue chegar e satisfazer muitas das necessidades da população. Ao longo dos anos «várias foram as respostas desenvolvidas e que nos aproximaram da comunidade, reafirmando em cada uma delas, a missão de prestação de assistência humanitária e social», lê-se num comunicado enviado a O INTERIOR. Para este ano a delegação guardense tinha planeado um conjunto de «atividades culturais e solidárias», mas devido à situação epidemiológica que o país atravessa as mesmas não se concretizaram. Contudo, os seus voluntários e funcionários esperam «retomar em breve» as suas atividades, com «maior foco» na resposta às «carências sócio económicas, ao transporte de doentes não urgentes e de doentes Covid-19», bem como aos «problemas que surjam nestes novos tempos».