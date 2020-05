Delegação da ANAFRE angariou 87.500 euros para a ULS da Guarda

A delegação distrital da Guarda da Associação Nacional das Freguesias (ANAFRE) entregou esta sexta-feira um donativo de 87.500 euros à Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda. A verba vai ser usada na aquisição de equipamentos de proteção individual e foi angariada numa campanha que decorreu durante o mês de abril e contou com os donativos de Juntas de Freguesia, particulares, empresas e IPSS.

«É um testemunho de gratidão para todos os profissionais que trabalham na ULS», disse João Prata, presidente da Junta de Freguesia da Guarda e membro do Conselho Diretivo da ANAFRE. Além do autarca da sede do distrito, a iniciativa foi dinamizada e coordenada por João Amaro (Gouveia), Bruno Pina (Vila Fernando, Guarda) e José Rabaça (Casal de Cinza, Guarda).

Isabel Coelho, presidente do Conselho de Administração da ULS, agradeceu este apoio que considerou «um gesto maior de uma comunidade que sabe partilhar e ser solidária». A médica adiantou que Bruno Pina, também enfermeiro do Hospital Sousa Martins, vai acompanhar a aplicação desta verba. Saiba mais na próxima edição de O INTERIOR.