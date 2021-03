Cronologia da Covid-19 na região

2 de março: Hospital Sousa Martins, na Guarda, é uma das duas unidades referência de “segunda linha” para a contenção da Covid-19 na região Centro

15 de março: Primeiro caso de Covid-19 detetado na ULS Guarda: um homem residente em Viseu que regressou do estrangeiro

21 de março: Primeiro caso detetado no Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (Covilhã). Tratava-se de um camionista de passagem pela região

22 de março: Estado de Emergência em Portugal

27 de março: Primeiro óbito da Beira Interior: homem, de 99 anos, que era utente do Lar de Nossa Senhora da Veiga em Vila Nova Foz Côa. Primeiro caso detetado em Castelo Branco.

29 de março: ULS cria áreas dedicadas à Covid-19 na Guarda, Pinhel, Trancoso e Seia

30 de março: Vila Nova de Foz Côa é o concelho da Beira Interior com mais casos confirmados de Covid-19 (19). Primeira morte por Covid-19 em Seia.

2 de abril: Mais de uma centena de infetados com Covid-19 no distrito da Guarda

11 de abril: Primeiro caso em Fornos de Algodres

29 de abril: 15 mortes registadas no distrito da Guarda

3 de maio: Situação de calamidade em Portugal (fim do Estado de Emergência)

5 de maio: ULS sem novos casos há uma semana

9 de maio: Primeiro caso detetado no Sabugal

31 de maio: Primeiro caso de Covid-19 em Belmonte

1 de julho: Estado de alerta (contingência em Lisboa e calamidade em 19 freguesias de Lisboa e Vale do Tejo)

2 de junho: Comissão coordenadora da Covid-19 na ULS demite-se em bloco

5 de julho: IPG suspende exames presenciais após estudantes testarem positivo à Covid-19

18 de junho: Hospital Sousa Martins, na Guarda, continua a ser unidade referência para a Covid-19 na região Centro

15 de setembro: Estado de contingência em Portugal

16 de setembro: Mêda regista o primeiro caso de Covid-19 desde o início da pandemia

17 de setembro: Aguiar da Beira regista primeiros casos de coronavírus

19 de setembro: Primeira morte por Covid-19 de um residente no concelho da Guarda

26 de setembro: Concelho da Guarda chega aos 100 infetados

14 de outubro: Regressa estado de calamidade e novas restrições de circulação no espaço público devido ao aumento exponencial de casos de Covid-19 em Portugal

20 de outubro: Câmara da Covilhã adia comemorações do Dia da Cidade após autarca Vítor Pereira testar positivo

29 de outubro: 1.115 pessoas infetadas na área da ULS da Guarda desde o início da pandemia e 30 óbitos. Guarda e Pinhel eram os concelhos mais problemáticos

31 de outubro: Dever cívico de recolhimento domiciliário e encerramento antecipado do comércio voltou a vigorar em Belmonte, Castelo Branco, Covilhã, Fornos de Algodres, Fundão, Guarda, Pinhel e Trancoso

5 de novembro: Vários surtos ativos em lares e unidades residenciais fazem disparar níveis de infeção na região

25 de novembro: 1.255 pessoas infetadas e 70 mortes na área da ULS da Guarda desde o início da pandemia

4 de dezembro: Antigo Centro Apostólico ativado para receber doentes com Covid-19 na Guarda

15 de dezembro: ULS da Guarda distinguida pela Federação Internacional dos Hospitais pelos «serviços excecionais» no combate a Covid-19

26 de dezembro: Chegou a Portugal o primeiro lote de vacinas da Pfizer Biontech

28 de dezembro: 605 doses da vacina chegam à ULS da Guarda. No dia seguinte arrancou a vacinação dos profissionais de saúde

3 de janeiro de 2021: Aulas suspensas preventivamente na Mêda, em Fornos de Algodres e Pinhel devido a novos surtos de Covid-19

12 de janeiro: Iniciada vacinação nos primeiros lares do distrito da Guarda

14 de janeiro: 7.005 casos e 167 mortes na área da ULS da Guarda desde março. Unidade hospitalar aumenta para cem o número de camas das enfermarias Covid

16 de janeiro: capacidade de internamento no Hospital Sousa Martins, na Guarda, à beira do limite com 92 pessoas internadas, 12 das quais nos cuidados intensivos

20 de janeiro: A doença continua a alastra e a região das Beiras e Serra da Estrela está maioritariamente pintada a vermelho, a cor que simboliza o risco extremo ou muito elevado de transmissão do novo coronavírus

21 de janeiro: Hospital da Guarda esgotou capacidade de internamento com uma taxa de ocupação «de 100 por cento» nas enfermarias Covid nos cuidados intensivos. São disponibilizadas mais 16 camas

27 de janeiro: Num mês, o número de casos ativos mais que quadruplicou nos 13 municípios abrangidos pela ULS da Guarda, que registava 3.888 pessoas infetadas contra 844 a 28 de dezembro

29 de janeiro: Morre homem de 33 anos no Hospital da Guarda, é a vítima mais nova da Covid-19 na região

4 de fevereiro: Hospital Sousa Martins volta a acrescentar mais 18 camas nas enfermarias Covid

5 de fevereiro: Novos casos baixam pela primeira vez desde o início do ano na área da ULS da Guarda

6 de fevereiro: Capacidade de internamento novamente esgotada no Hospital da Guarda

13 de fevereiro: Arranca vacinação de idosos no Sabugal

18 de fevereiro: Vacinação de pessoas com mais de 80 anos é alargada a toda a área da ULS da Guarda.

26 de fevereiro: Descida generalizada de novas infeções na região, com exceção de Manteigas onde voltaram a subir

3 de março: Desde o início da pandemia, a Covid-19 infetou um total acumulado de 11.194 pessoas e provocou 323 mortes na área da ULS da Guarda

5 de março: Quase todos os concelhos da região têm taxas de incidência abaixo dos 10 novos casos.