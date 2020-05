Covilhã: Voluntários ajudam a pagar compras a pessoas em dificuldades por causa da Covid-19

“Compras Suspensas” é o nome da iniciativa que junta um grupo informa de voluntários na Covilhã com o objetivo de ajudar a pagar compras a quem perdeu rendimentos e esteja a passar dificuldades devido à crise provocada pela Covid-19.

O projeto consiste em «deixar um valor creditado num negócio local. Esse valor será depois atribuído a pessoas que estejam neste momento em dificuldades, dando a oportunidade ao(à) destinatário(a) de adquirir o que precisa», adiantam os promotores do grupo denominado “Vai Passar”. O conceito inspira-se num movimento lançado em Itália, em que alguém deixa um café pago para quem o não possa pagar. Na Covilhã, o “Compras Suspensas” destina-se a permitir a aquisição de cabazes de produtos no comércio local, nomeadamente em mercearias, talhos, frutarias, minimercados, entre outras, acrescenta o grupo na sua página do Facebook. Nesse sentido, haverá uma rede de estabelecimentos parceiros que aceitarão os valores creditados e os trocarão por compras a quem tenha sido identificado no âmbito desta rede.

Os donativos terão direito a um comprovativo do valor doado, enquanto o grupo de voluntários será notificado das verbas disponíveis por forma a proceder à sua gestão «em função das necessidades mais prementes».

O projeto solidário conta com o apoio da Associação Empresarial da Covilhã, Belmonte e Penamacor e pode ser acompanhado através do Facebook (https://www.facebook.com/vaipassargrupodeapoio), onde também é possível aderir à iniciativa.