Covilhã: UBI e autarquia assinam parceria que abrange Parque da Goldra

A Universidade da Beira Interior (UBI) e a Câmara da Covilhã assinaram um memorando de entendimento com a finalidade de promover a revitalização e fruição do Jardim da Goldra, situado junto ao Polo I da UBI.

A parceria foi firmada na quinta-feira e implica que o município faça o prolongamento da Avenida do Biribau, partir da base do elevador da Goldra, até aos terrenos da universidade próximos da Biblioteca Central. A ligação permitirá à UBI avançar com a construção de instalações dedicadas à área de Cinema, designadamente um plateau. Para o reitor António Fidalgo, esta obra era «um desiderato muito antigo» e concretiza-se agora, privilegiando uma área científica que «é uma mais-valia e está em expansão» na UBI. Para o responsável, esta intervenção irá também reforçar a integração da universidade na cidade: «O nosso anseio é que a Covilhã seja uma cidade campus, sem deixar de ser o que sempre foi: uma bela cidade turística e industrial», afirmou António Fidalgo.

Assinado no dia dos 34 anos da UBI, o acordo significa para Vítor Pereira o aproveitamento de «uma zona impressiva, importante e histórica» da cidade. «É um sítio ótimo para estudar, para a comunidade académica se divertir e onde pode coexistir com a população da Covilhã», afirmou o autarca, que nesta ocasião destacou «a importância da universidade para a Covilhã e para o interior».