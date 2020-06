Covilhã: Projeto de revitalização do comércio local apresentado aos empresários

A Câmara da Covilhã reuniu com comerciantes e empresários locais para discutir a revitalização e dinamização do comércio local no pós-Covid19.

No encontro, realizado no pavilhão da ANIL, os participantes puderam ouvir a equipa que está a desenvolver um projeto que inclui a criação de uma plataforma de comunicação digital e vai propor «inovadoras soluções comerciais para munícipes e comerciantes do concelho». A nova plataforma digital terá como principal enfoque a fidelização dos munícipes ao comércio local, favorecendo e fomentando o comércio dentro do município, bem como a criação de um “Marketplace” comunitário com benefícios diretos para toda a comunidade, ferramentas sustentadas com a implementação de uma forte estratégia de comunicação continuada.

Para Vítor Pereira, presidente do município, a iniciativa foi «uma excelente oportunidade para apresentar o nosso projeto e ouvir os anseios e indispensáveis contributos dos empresários locais». O autarca acredita que o projeto em causa permitirá posicionar «o município na vanguarda das novas soluções de revitalização do comércio local, onde comerciantes e munícipes serão os principais beneficiados». Vítor Pereira aproveitou a ocasião para anunciar a continuidade da isenção de pagamento no estacionamento à superfície e silo até 6 de janeiro de 2021 para «apoiar e dinamizar o comércio tradicional» da Covilhã.