Covilhã acolhe centro Covid-19 da Cova da Beira

A Covilhã acolhe o centro de testes Covid-19 da Cova da Beira desde segunda-feira, um serviço que funciona em regime “drive-thru” (sem o utente sair do veículo) no Complexo Desportivo e vai também servir os concelhos de Belmonte e Fundão.

A estrutura resulta de um investimento direto das três autarquias, que adquiriram 2.150 testes num valor de 150 mil euros. O espaço é complementado com um centro de recolha de amostras no Fundão, que fica junto ao Centro de Saúde. O centro Covid-19 apenas é acessível a pessoas sinalizadas através do SNS24 ou com contacto prévio expresso da Unidade de Saúde Pública da região. O teste não será «efetuado a quem não preencher este requisito», avisam os promotores. Uma das regras fundamentais de segurança para acesso ao centro é a impossibilidade dos utentes saírem dos respetivos veículos, «uma vez que, o teste é efetuado com as pessoas no interior» dos mesmos. A entrada deverá ser feita através da zona especialmente sinalizada para o efeito e os utentes não deverão «deslocar-se para fora da zona limitada ao centro de testes, por questões de segurança».

O centro funciona seis horas por dia, mediante marcação prévia, que atualmente é feita de 20 em 20 minutos, mas que poderá ser reduzida para menos. «Esta é a prova de que os municípios da Cova da Beira estão unidos e coesos e que são movidos pelo mesmo propósito, que é o de salvar e preservar as vidas dos nossos concidadãos», afirmou o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira. Já o presidente da Câmara do Fundão sublinhou que esta unidade de despistagem vai reforçar «a capacidade de testagem da região». Paulo Fernandes reclamou ainda medidas de apoio para ajudar a fazer face à pandemia da Covid-19, que já obrigou os três municípios a um investimento global de um milhão de euros. «Apelo para que as medidas de apoio aos municípios também venham. O valor referido diz respeito a um investimento direto que fizemos. Por isso, a elegibilidade de determinadas ações e investimentos que promovemos neste contexto é essencial», considerou o autarca.

Por sua vez, António Dias Rocha, edil de Belmonte, considerou que o centro de testes foi «uma medida e um esforço muito grande que os municípios da Cova da Beira fizeram, mas acho que tudo o que façamos para preservar e defender a saúde das nossas populações vale a pena».