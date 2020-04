Covilhã: 250 camas disponíveis para isolamento de doentes Covid-19

Há cerca de 250 camas disponíveis no concelho da Covilhã para o eventual isolamento de utentes e colaboradores de IPSS, profissionais de saúde, forças de segurança e bombeiros que possam vir a estar infetados com Covid-19.

A logística foi organizada pela autarquia, em colaboração com parceiros locais, que decidiu utilizar os pavilhões gimnodesportivos da Vila do Carvalho e do Unidos Futebol Clube do Tortosendo, bem como espaços de menor dimensão em cada freguesia, que servirão de acolhimento alternativo a cada uma das IPSS locais. Segundo o município, estas camas serão utilizadas «no imediato caso a evolução da situação pandémica assim o exija». A Câmara da Covilhã desenvolveu ainda, em conjunto com unidades hoteleiras e operadores de alojamento local, uma bolsa de alojamento destinada a profissionais de saúde, mais expostos a riscos de contágio. Os pedidos de apoio devem ser dirigidos ao Gabinete de Apoio ao Presidente, através dos telefones 275 330 600 ou 275 330 634.