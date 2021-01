Vacinação também já arrancou nos lares de Figueira, Seia e Foz Côa

Com 103 anos, José Antunes, natural de Cavadoude, foi, esta terça-feira, o primeiro utente de uma Estrutura Residencial para Idosos (ERPI) a ser vacinado contra a Covid-19 na área de abrangência da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

A vacinação de idosos e funcionários destas instituições arrancou no lar da Misericórdia da Guarda, que tem mais de 300 pessoas, entre utentes e funcionárias, e prosseguiu nas IPSS do concelho de Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo, Seia e Vila Nova de Foz Côa. Segundo o presidente do Conselho de Administração da ULS, esta fase avança após todos os profissionais de saúde considerados prioritários terem sido vacinados. João Barranca especificou que a campanha vai decorrer em instituições que não têm surtos ativos neste momento, sendo que os idosos institucionalizados nestas unidades vão ser vacinados «numa segunda fase», como é o caso da Mêda. A ULS prevê vacinar cerca de 6.500 idosos e funcionários de 158 lares em todos os concelhos da sua área de abrangência.

Em Figueira de Castelo Rodrigo a vacinação arrancou no Lar Francisco Távora, em Escalhão. Já em Seia foram os utentes e funcionários da Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (USCP) do Centro Paroquial os primeiros a serem vacinados contra a Covid-19. E em Vila Nova de Foz Côa o processo começou no Lar Nossa Senhora da Veiga, da Misericórdia. A vacinação nas restantes ERPI’s da área da ULS vai prosseguir de acordo com a disponibilização de vacinas e a calendarização organizada pela Autoridade de Saúde, tendo em conta critérios específicos, nomeadamente a taxa de incidência de casos positivos nos últimos 14 dias e o número de utentes de cada instituição. A ULS guardense estimava vacinar 3.000 utentes e funcionários de lares ao longo desta semana.