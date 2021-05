Segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Direção-Geral da Saúde foram registados mais 454 novos casos, nas últimas 24 horas.

Há a lamentar mais duas mortes por covid-19, totalizando 16.976 óbitos desde o início da pandemia em Portugal. Recuperaram 639 doentes, estando ativos 23.494 casos, menos 187 em relação a ontem.

No total, há ainda 303 doentes hospitalizados, menos 22 do que no dia anterior, dos quais 84 estão em cuidados intensivos, menos cinco.