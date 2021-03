Portugal com mais 15 mortes, 577 novos casos e 5.574 recuperados da Covid-19

O país contabilizou, nas últimas 24 horas, 577 novos infetados com Covid-19 e 15 óbitos, segundo o relatório diário divulgado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) esta sexta-feira.

Desde o inicio da pandemia, o país tem no total 813.152 infetados e 16.550 vitimas mortais. Existem mais 5.574 recuperados dando um total de 749.770 desde o início da pandemia. Estão ativas 46.732 infeções, menos 5.012 em relação a ao dia de ontem.

As regiões com maior concentração de casos continuam a ser a região de Lisboa e Vale do Tejo (+230), a região do Norte (+166) e a região do Centro e da Madeira, ambas com mais 69 casos.

A receber cuidados hospitalares estão menos 56 pessoas e menos sete doentes internados em cuidados intensivos.