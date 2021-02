Portugal com mais 1.186 novos casos de Covid-19 e 19 e mais 65 óbitos

Portugal registou nas últimas 24 horas 1.186 novos casos de contágio por Covid-19 e mais 65 óbitos, segundo os dados do boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

É o número de mortes mais baixo registado desde 27 de dezembro, quando foram reportados 58 óbitos. Há uma semana o boletim contabilizava 138 mortes.

Este domingo é também o dia com menos novos casos registados desde 11 de outubro, quando foram reportados 1.090 contágios.

Nesta altura há 3.316 pessoas hospitalizadas, mais 32 que no dia anterior – uma subida após cinco dias consecutivos a descer. No entanto, há menos 1.510 pessoas internadas face a 14 de fevereiro, quando as hospitalizações ascendiam a 4.826.

Estão 638 doentes em cuidados intensivos, menos 18 que no sábado. Recuperaram da doença 2.306 pessoas nas últimas 24 horas, para um total de 699.222 infetados recuperados desde o início da pandemia.

Nesta altura há 82.341 casos ativos de Covid-19, menos 1.185 que no dia anterior.