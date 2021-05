Mais 330 infetados e um óbito por Covid-19 em Portugal

Um morto e 330 novos infetados com Covid-19 foram registados nas últimas 24 horas em Portugal, segundo o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS) deste domingo.

Há 311 pessoas internadas (mais nove do que ontem), 85 das quais em unidades de cuidados intensivos (mais um do que ontem). Nas últimas semanas a tendência tinha sido inversa, com a redução do número de internados. Também é negativo o saldo entre o número de novos infetados (330) e pessoas recuperadas (+244) – ou seja, nas últimas 24 horas a pandemia cresceu em Portugal.

.A região Norte foi a que registou maior número de novos infetados (160). Seguem-se Lisboa e Vale do Tejo (+76), a Região Centro (+37), depois a Madeira (+24), a Madeira e o Algarve (ambas com mais 14 infetados) e por último o Alentejo (+5).

O relatório da DGS indica que Portugal já registou desde o início da pandemia 837.277 diagnósticos de Covid-19 e 16.977 óbitos