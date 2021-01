Ensino à distância e controlo das fronteiras são as novas medidas restritivas

Depois de aprovada a renovação do estado de emergência, durante a tarde desta quinta feira, o Governo anuncia novas medidas.

Uma das medidas anunciadas por Tiago Brandão e Mariana Vieira da Silva, Ministro da Educação e Ministra de Estado e da Presidência, é o começo do ensino online a partir do dia 8 de fevereiro. As escolas mantém-se encerradas até dia cinco de fevereiro, tal como já tinha sido anunciado.

Mariana Vieira da Silva realçou a reposição e reforço do controlo de entradas e saídas do país de cidadãos nacionais por via aérea, terrestre ou fluvial. A medida anunciada pela ministra da Presidência já tinha sido transmitida pelo Ministro da Administração Interna na Assembleia da República.

As restrições anteriores mantêm-se no novo estado de emergência que se inicia às 00h00 do dia 31 de janeiro de 2021 e terminando às 23h59 do dia 14 de fevereiro de 2021.