Cinco óbitos por Covid-19 nas últimas 24 horas em Portugal, o número mais baixo desde 10 de outubro

Portugal registou, nas últimas 24 horas, 488 novos casos de Covid-19 e cinco óbitos associados à doença.

De acordo com o boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS) desta sexta-feira, o país soma agora um total acumulado de 819.698 casos de infeção e 16.819 vítimas mortais desde o início da pandemia. De realçar que Portugal não registava um número tão baixo de mortes desde 10 de outubro, quando também morreram cinco pessoas.

Já o número de internados desceu, mas há mais doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Atualmente, estão hospitalizadas 669 doentes Covid, menos 26 do que no dia anterior. Destes, 155 estão em UCI, mais um do que ontem. Nas últimas 24 horas, mais 891 pessoas venceram a doença, elevando o total de recuperados para 771.339.

Preocupante é o facto do R(t) (índice de transmissibilidade) estar a aumentar. Esta sexta-feira, o R(t) é de 0,93 em Portugal, quando era de 0,91 na quarta-feira.