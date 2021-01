Casos de Covid quadruplicaram num mês

Num mês, o número de casos ativos de Covid-19 mais que quadruplicou nos 13 municípios abrangidos pela Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda. Na última segunda-feira, data do mais recente relatório de situação, havia 3.888 casos ativos quando tinham sido notificados 844 a 28 de dezembro. Esta é uma das conclusões assustadoras da comparação entre os dados do último relatório de 2020 com os de 25 de janeiro.

Desde o início de 2021 houve quase tantos infetados na região como em todo o ano transato. De 4.850 casos acumulados entre março e 28 de dezembro passámos para um total de 9.528 registado a 25 de janeiro. Ou seja, em janeiro houve mais 4.678 infetados. Já o número de óbitos tem subido de forma menos acentuada, contabilizando-se agora mais 87 mortes do que no final de dezembro, altura em que o total acumulado era de 131 falecimentos devido ao novo coronavírus. Os internamentos também continuam a aumentar, mas desta vez a um nível que coloca sob pressão a capacidade do Hospital Sousa Martins. A 28 de dezembro havia 66 doentes internados, nove dos quais nos cuidados intensivos. Praticamente um mês depois há 122 internados nas enfermarias Covid, dos quais onze estavam na unidade de cuidados intensivos – onde apenas uma cama estava disponível esta segunda-feira.

O agravamento da situação pandémica na região reflete-se ainda no crescimento exponencial dos casos seguidos no domicílio: eram 778 no final de dezembro, já são 3.891 a 25 de janeiro. Quanto aos profissionais de saúde infetados, passaram de 130 a 28 de dezembro para 161 nesta segunda-feira. Por sua vez, os contactos em vigilância pela Unidade de Saúde Pública tiveram uma ligeira subida, de 2.315 a 28 de dezembro para 3.112 a 25 de janeiro. De acordo com o último relatório de situação divulgado pela ULS, o concelho da Guarda é o mais afetado pela Covid-19 com 921 casos ativos, 56 mortes e um total acumulado de 3.152 casos confirmados desde março. Seia é o município que se segue com 481 casos ativos, 23 óbitos e 1.216 casos confirmados desde o início da pandemia. Pinhel tem a terceira situação mais complicada com 339 casos ativos na última segunda-feira, 21 óbitos e um total acumulado de 775 infetados.

Figueira de Castelo Rodrigo é o quarto concelho mais afetado com 336 casos ativos, quatro mortes e 572 casos confirmados. Atualmente, apenas Manteigas tem menos de cem casos ativos (74), enquanto Almeida contabiliza 223, Celorico da Beira 154 e Fornos de Algodres 235. A pressão também está a aumentar em Gouveia (189), Mêda (240), Sabugal (222), Trancoso (299) e Vila Nova de Foz Côa (166).