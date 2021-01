Aguiar da Beira ultrapassa os 6.000 casos por 100 mil habitantes

Aguiar da Beira, no distrito da Guarda, e Cuba, no Alentejo, são os primeiros concelhos portugueses a registar mais de 6.000 casos por 100 mil habitantes, acumulados a 14 dias, de acordo com a informação da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Ambos já constavam na lista dos concelhos com mais casos na semana passada e aumentaram o número de casos em relação à semana anterior para valores nunca antes registados por nenhum município em Portugal. Em Aguiar da Beira foram contabilizados 6.255 novos casos e é o município com maior risco de contágio. Por sua vez, Cuba registou 6.224. Num patamar mais abaixo, mas mesmo assim grave, estão, entre outros, Figueira de Castelo Rodrigo, com 5.534 novos casos por 100 mil habitantes a 14 dias, entre 5 e 18 de janeiro, e Fornos de Algodres, com 4.196. Também Manteigas, com 1.197 novos casos por 100 mil habitantes, viu a sua incidência mais do que triplicar.