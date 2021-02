A vacinação arranca esta sexta-feira na área da ARS do Centro

Segundo informação disponibilizada pela Administração Regional de Saúde (ARS) do Centro, o agendamento da vacinação irá funcionar de igual modo em toda a região.

Um SMS com origem no número 2424 enviará a informação da hora e do local de vacinação, mensagem à qual o utente deverá responder com a confirmação, ou não, da sua disponibilidade. Numa primeira fase, o local de vacinação da ULS da Guarda será no pavilhão da zona industrial do Sabugal e no Pavilhão Gimnodesportivo do Fundão, relativamente ao Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) da Cova da Beira. Já na ULS de Castelo Branco o Centro de Saúde de Proença-a-Nova será o centro de vacinação piloto. Esta segunda-feira, o presidente da Câmara da Guarda anunciou que a autarquia vai disponibilizar o pavilhão municipal de São Miguel para acolher um centro de vacinação destinado aos utentes do concelho.