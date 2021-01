7.005 casos de Covid-19 e 167 mortes na área da ULS da Guarda desde março

Guarda é o concelho com mais casos ativos (639) e mais óbitos (49) e a única capital de distrito com nível de risco extremo de transmissão do novo coronavírus

Quando o país se prepara para voltar a ficar de novo em casa, os números da Covid-19 já são assustadores na região. A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda registou esta terça-feira um aumento de 426 novos casos em cinco dias. Há agora 2.315 casos ativos nos 13 concelhos abrangidos pela unidade hospitalar, que já ultrapassou os 7.000 casos confirmados – são 7.005 – de infeção pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. Também o número de óbitos continua a crescer, foram mais 17 relativamente ao relatório de situação da passada sexta-feira, perfazendo um total de 167 mortes.

A sede do distrito é o concelho mais afetado, tendo passado 539 casos ativos para 639 (+100), contabilizando um total de 49 óbitos (+4 que no dia 8). Pinhel voltou a ser o segundo município mais problemático com 270 casos ativos (+56) e 16 mortes (+1), seguido da Mêda, que regista 244 casos ativos (+27) e cinco mortes (+4). Em Figueira de Castelo Rodrigo foram contabilizados 209 casos ativos (+45) e ocorreu a primeira morte causada pela Covid-19. Trancoso passou de 169 para 205 casos ativos, verificando-se também mais uma morte – 15 no total. Em Fornos de Algodres houve mais 31 casos ativos, para os 185, e em Seia o número de novas infeções voltou a subir após ter diminuído na semana passada. Há agora 185 casos ativos, mais 35 que na passada sexta-feira. O Sabugal passou a barreira dos 100 casos ativos apresentando atualmente 112 pessoas infetadas (+31 que no dia 8). Com menos de 100 casos ativos continuam Almeida (39, mais 18), Celorico da Beira (92, mais 17), Gouveia (67, mais 7), e Vila Nova de Foz Côa (61, mais 21). Já em Manteigas existiam apenas sete casos ativos na terça-feira, mais dois que no relatório anterior.

Desde o início da pandemia foram sinalizados na área da ULS da Guarda um total de 7.005 casos de infeção. Na terça-feira havia 69 doentes internados (+3) no Hospital da Guarda, 11 dos quais nos cuidados intensivos (+3), e 2.938 contactos em vigilância pela Unidade de Saúde Pública (+37). Também o número de profissionais de saúde infetados continua a subir, são agora 142 (+3). Entre 8 e 12 de janeiro foram dados como recuperados 4.522 (+52).