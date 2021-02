33,7 por cento dos doentes tratados na ULS da Guarda têm Covid

Os doentes Covid já representam 33,75 por cento do total de doentes tratados na Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda. Segundo dados oficiais fornecidos a O INTERIOR pela administração hospitalar, atualmente 29,06 por cento das camas de internamento existentes no Hospital Sousa Martins e no Hospital Nª Sra. da Assunção, em Seia, estão ocupadas por pessoas infetadas com Covid-19.

Dessas, a taxa de ocupação de doentes Covid era de 90 por cento na última segunda-feira. Também, segundo informação oficial, entre 1 e 31 de janeiro morreram 72 pessoas infetadas pelo novo coronavírus no Hospital da Guarda, que no primeiro mês do ano tratou 257 doentes com Covid-19. Entretanto, a pandemia continua incontrolável. De acordo com o relatório de situação da passada segunda-feira, registaram-se mais 1.171 novos casos e mais 26 óbitos relativamente a 25 de janeiro. As mortes ocorreram em Seia (7), Almeida (5), Figueira de Castelo Rodrigo (4), Celorico da Beira, Fornos de Algodres, Gouveia e Pinhel (2 em cada concelho) e um na Guarda e em Manteigas.

Há atualmente 3.856 casos ativos na área de abrangência da ULS da Guarda, que contabilizou o mesmo número de recuperados e de infetados (1.171) na semana em referência.

Na segunda-feira havia 149 doentes internados no Hospital Sousa Martins, mais 27 que no relatório anterior, e treze (+2) estavam nos cuidados intensivos. Na semana em análise havia 3.775 doentes seguidos no domicílio. As maiores subidas verificaram-se nos concelhos de Seia (+270), Guarda (+255) e Sabugal (+156). Desde o início da pandemia já foram diagnosticados10.699 casos positivos de Covid-19, já recuperaram 6.598 pessoas, registaram-se 244 óbitos e há 3.856 casos ativos na área de abrangência da ULS guardense. No passado dia 27 de janeiro faleceu um homem de 33 anos com o novo coronavírus. É a vítima mais nova registada na área da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda desde o início da pandemia.

Segundo fonte hospitalar, o falecido estava institucionalizado na Associação Sócio Terapêutica de Almeida (ASTA), sediada na localidade de Cabreira do Côa. No mesmo dia morreu outro utente, de 55 anos, daquela instituição que acolhe pessoas com deficiência intelectual e multideficiência.

Ambos faleceram depois de tomarem a primeira dose da vacina contra o novo coronavírus. Segundo fonte do Hospital da Guarda, o utente de 33 anos foi vacinado no dia 21 de janeiro e «começou a ter sintomas no dia seguinte. Teve teste PCR positivo, o que quer dizer que estava infetado quando fez a vacina».

A mesma fonte hospitalar acrescentou que este tipo de situações «tem acontecido» e que o doente sofria de «sobreinfeção respiratória», que «evoluiu independentemente» da vacina.