Covid-19 já infetou 1.115 pessoas na área da ULS da Guarda desde o início da pandemia

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda conta já um total acumulado de 1.115 casos de Covid-19 desde o início da pandemia. São mais 248 infetados desde o anterior relatório epidemiológico, divulgado na passada sexta-feira.

Na área de abrangência da ULS já morreram 30 pessoas, mais cinco nos últimos seis dias, e recuperaram 465 doentes infetados com o novo coronavírus.

Segundo os dados divulgados pela unidade hospitalar esta quinta-feira, o concelho mais afetado é a Guarda com 411 casos ativos, 543 infetados desde o início da pandemia e seis óbitos.

Seguem-se Pinhel (132 casos confirmados, 85 casos ativos e 5 óbitos) e Trancoso (65, 28 e 1). Também Vila Nova de Foz Côa voltou a entrar nas contas com 13 casos ativos e um total acumulado de 107 casos confirmados de Covid-19 e 9 óbitos desde março. Atualmente, na área da ULS da Guarda há 618 casos ativos.

Em termos nacionais, Portugal registou 4.224 novos casos de Covid-19 nas últimas 24 horas, o que é um novo máximo desde o início da pandemia.

No relatório epidemiológico divulgado esta quinta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS) foram também contabilizados mais 33 óbitos, 1.701 pessoas recuperadas e mais sete pessoas internadas nos cuidados intensivos.

O Norte do país é a região com maior concentração de casos (+2.474), logo seguida de Lisboa e Vale do Tejo, que contabiliza mais 1.102 novos casos nas últimas 24 horas.